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Reuters: в Мексике столкнулись два круизных лайнера

Местная газета La Verdad отметила, что в момент ЧП в районе причала наблюдались сильные волны

ТАСС, 20 декабря. Два круизных лайнера столкнулись в пятницу при попытке подойти к причалу у мексиканского острова Косумель в Карибском море. Как сообщило агентство Reuters, в результате инцидента пострадал один из пассажиров.

Оба судна, участвовавшие в столкновении, принадлежат крупнейшему оператору круизных лайнеров Carnival. "Мы оцениваем ущерб, но речь не идет о проблемах, которые могли бы сделать какое-либо из судов непригодным к плаванию", - говорится в заявлении компании, которое приводит Reuters.

Мексиканские власти начали расследование причин инцидента. В свою очередь местная газета La Verdad отмечает, что в момент ЧП в районе причала наблюдались сильные волны.

По информации газеты El Financiero, из-за инцидента по меньшей мере три круизных лайнера были вынуждены изменить свой маршрут.

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Мексика
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