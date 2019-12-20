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Бесхозный предмет, найденный в автобусе в Реутове, не представляет опасности

Полиция проводит проверку

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Подозрительный бесхозный предмет, найденный ранее в автобусе в подмосковном Реутове, не представляет опасности для людей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Экстренные службы проверили подозрительный предмет и установили, что он не опасен для людей. Полиция начала проверку обстоятельств того, как и почему он оказался в автобусе", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что городском округе Реутов рядом с ТЦ "Экватор" в автобусе № 14 был обнаружен подозрительный предмет. Водитель нашел сверток внутри автобуса, остановившись на конечной остановке.

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