{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Три человека погибли в ДТП во Владимирской области

Еще троих человек госпитализировали

ТАСС, 21 декабря. Столкновение двух легковых автомобилей в Ковровском районе Владимирской области стало причиной гибели трех человек, сообщила в субботу ТАСС представитель регионального управления МВД.

"Три человека погибли в ДТП, которое произошло около 6 часов утра в субботу на 23-м километре автодороги Сенинские Дворики - Ковров - Шуя в Ковровском районе", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2112 и "Нива". По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения. "Погибли водитель "Нивы" 1957 года рождения, водитель ВАЗ-2112 1999 года рождения и его пассажирка 1984 года рождения", - добавила представитель пресс-службы УМВД по Владимирской области.

Как уточнила собеседница агентства, в автомобиле "Нива" находились три пассажира, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В новость были внесены изменения (7:58 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияВладимирская область
Реклама на ТАСС
СМИ: более 10 человек погибли на севере Индии во время протестов
Также сообщается о десятках пострадавших
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС