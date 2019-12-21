Три человека погибли в ДТП во Владимирской области

ТАСС, 21 декабря. Столкновение двух легковых автомобилей в Ковровском районе Владимирской области стало причиной гибели трех человек, сообщила в субботу ТАСС представитель регионального управления МВД.

"Три человека погибли в ДТП, которое произошло около 6 часов утра в субботу на 23-м километре автодороги Сенинские Дворики - Ковров - Шуя в Ковровском районе", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2112 и "Нива". По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения. "Погибли водитель "Нивы" 1957 года рождения, водитель ВАЗ-2112 1999 года рождения и его пассажирка 1984 года рождения", - добавила представитель пресс-службы УМВД по Владимирской области.

Как уточнила собеседница агентства, в автомобиле "Нива" находились три пассажира, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В новость были внесены изменения (7:58 мск) - добавлены подробности.