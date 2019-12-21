Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области

ТАСС, 21 декабря. Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области. Произошло возгорание, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.

"В 06:15 произошел наезд грузового автомобиля на пять легковых автомобилей, стоявших на неисправном светофоре, с последующим возгоранием всех автомобилей", - сказали в МЧС.

В 06:20 пожар локализован, а спустя шесть минут ликвидирован. Трасса перекрыта, организован объезд автомобилей через Выборг. Причины ДТП устанавливаются.

В ГИБДД сообщили о двух погибших. "В результате происшествия погибли два водителя легковых автомобилей", - сказали в Госавтоинспекции.

В новость в 8:29 мск внесены изменения - добавлена информация ГИБДД.