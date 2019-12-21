В городе на юге Болгарии из-за нехватки питьевой воды объявили режим чрезвычайной ситуации

СОФИЯ, 21 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Кризисный штаб объявил в субботу в преддверии рождественских праздников режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе Перник в юго-западной части Болгарии, где проживает более 100 тыс. человек, из-за проблем с водоснабжением. Ранее здесь был введен режим экономии воды, которая поступает жителям города лишь в течение восьми часов в сутки.

"Объявили режим чрезвычайной ситуации, чтобы максимально быстро провести необходимые ремонтные работы и обеспечить дополнительный приток воды в водохранилище "Студена". Необходимые строительно-монтажные работы начинаются уже сегодня", - сказал мэр города Станислав Владимиров по итогам заседания кризисного штаба.

"Режим ЧС позволит провести аварийные работы в максимально короткий срок, так как даст возможность заключать договора со строительными компаниями напрямую, без проведения необходимых конкурсных процедур", - заявила министр регионально развития и благоустройства Петя Аврамова.

Министр экономики Эмиль Караниколов сообщил, что в ближайшие несколько дней будет проведена дополнительная разведка альтернативных источников воды в регионе, в качестве одного из вариантов рассматривается возможность получения воды из карстовых пещер.

В настоящее время в водохранилище "Студена", из которого осуществляется водоснабжение Перника, находится около 4 млн куб. м воды при норме в 25 млн куб. м. Приток воды в водохранилище составляет около 50 литров в секунду, отток - 250 литров, даже при жесткой экономии воды ее может не хватить до весны.

Причиной водного кризиса в Пернике и некоторых других городах стала засуха. Во многих районах республики объем выпавших осадков составил около 85% от нормального количества, а в районе Перника и Кюстендила - около 60%. Сейчас в 26 из 52 крупнейших водохранилищ Болгарии накоплено менее половины от нормального объема, что стало причиной нарушения регулярного водоснабжения в 11 областях.

В связи с развитием водного кризиса целый ряд чиновников, отвечающих за водоснабжение города, были уволены. Прокуратура республики проводит проверку в отношении высших должностных лиц, включая профильных министров, которые были предупреждены о возможных проблемах с водоснабжением, но не приняли необходимых мер по предотвращению ущерба.