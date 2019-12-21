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Пять человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Алтайском крае

Авария произошла в Косихинском районе

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами ДТП, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"21 декабря в 16:40 (12:40 мск) в Косихинском районе на автодороге Р-256 произошло столкновение двух легковых автомобилей. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки, и женщина, пассажир отечественного автомобиля, погибли на месте", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1969 года рождения.

Сотрудники ГИБДД по проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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РоссияАлтайский край
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