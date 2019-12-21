Три человека погибли и один ребенок пострадал в ДТП в Курганской области

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Авария с участием грузовика и легковой машины произошла на трассе в Курганской области, в результате погибли три человека, пострадал ребенок. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 15:51 поступило сообщение, что в районе села Тебенякское Белозерского района на федеральной дороге Р-254 произошло ДТП с участием грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В результате ДТП погибли три человека, пострадал один ребенок 5 лет, он госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, движение по трассе не перекрыли, организовано реверсивное движение.

Подразделение пожарно-спасательной части на месте аварии производит деблокировку погибших. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.