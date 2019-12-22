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В Башкирии загорелось производственное здание

Площадь возгорания составляет 1600 кв. м

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пожар возник в производственном здании на площади 1600 кв. м в Уфе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС.

"Поступило сообщение о горении в трехэтажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная в городе Уфе. На момент прибытия пожарных в 05:02 мск наблюдалось загорание в производственном корпусе. Спустя менее 30 минут площадь пожара составила 40х40 метров", - сказали в МЧС.

Пожару присвоен повышенный ранг. По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Пожар происходит на территории промзоны, жилых домов вблизи нет. Существует угроза распространения на другие производственные здания.

К месту возгорания направлен пожарный поезд. По данным МЧС, также на место происшествия выехала передвижная лаборатория по замеру ПДК.

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