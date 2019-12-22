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Три человека пострадали в ДТП на трассе "Нарва" в Ленинградской области

Их доставили в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись вечером в воскресенье на трассе "Нарва" в Волосовском районе Ленинградской области, в результате одна из машин опрокинулась. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"22 декабря в 17:50 мск на 60-м км автодороги "Нарва", Волосовский район, произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Водитель автомашины Mercedes, двигающейся из населенного пункта Ропша, при выезде на автодорогу "Нарва" не предоставил преимущество транспортному средству, двигающемуся по главной дороге, - автомашине ГАЗ 3302 (ехала в сторону Кингисеппа). В результате ДТП автомобиль ГАЗ опрокинулся. В ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении управления.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу.

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РоссияЛенинградская область
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