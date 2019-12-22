Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе ликвидировали

ТАСС, 22 декабря. Пожарные ликвидировали возгорание на производственной площадке АО "Опытный завод "Нефтехим" в Уфе. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

"В 21:17 (19:17 мск) объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении главка.

Сообщение о возгорании в трехэтажном кирпичном производственном здании в АО "Опытный завод "Нефтехим" поступило в воскресенье в 04:55 мск. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 08:44 мск на площади 2 тыс. кв. м. Для его полной ликвидации потребовалось более 10 часов.

Превышений ПДК вредных веществ в воздухе, по данным республиканского главка МЧС, не зафиксировано. Жалоб от населения не поступало.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Башкирии возбудили уголовное дело по факту пожара по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"). Причиной пожара, по словам зампредседателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александра Лопухова, могло стать возгорание технологической жидкости.

АО "Опытный завод Нефтехим" более 40 лет занимается выпуском химической продукции и ведет научные разработки. Приоритетным направлением является выпуск разнообразных реагентов нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности.