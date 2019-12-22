В Новой Москве тракторист по неосторожности убил двоих дорожных рабочих и спрятал их тела

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя трактора, по неосторожности убившего двоих дорожных рабочих. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Калужском шоссе в Новой Москве двое рабочих ночью убирали проезжую часть. Вместе с ними работал водитель трактора, который по неосторожности трактором нанес им телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тела в канализационный люк", - сказал собеседник агентства.

Пропавших рабочих обнаружили, водителя трактора задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ ТАСС подтвердили факт задержания водителя.