В Югре возбудили дело по факту убийства трехлетней девочки

ТАСС, 22 декабря. Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра возбудил уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки ее отцом. Мужчина задержан, говорится в сообщении, размещенном на сайте СК по региону.

"Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). 22 декабря в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела трехлетней девочки с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что вечером 21 декабря 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные удары своей трехлетней дочери. От телесных повреждений девочка скончалась на следующий день. Подозреваемого задержали, говорится в сообщении.