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Бетоновоз упал в Неву в Петербурге

Спасатели ищут водителя транспортного средства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Грузовик для перевозки бетона врезался в дом и легковушку, а затем съехал в Неву на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел возле дома номер 16 около 4:15 мск.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, судьба водителя пока остается неизвестной, сведения о других пострадавших не поступали.

Как сообщили ТАСС в городском управлении МЧС, автомобиль понесло течением в сторону моста Александра Невского. "В настоящий момент автомобиль зафиксирован в районе дома номер 98 по Малоохтинскому проспекту на расстоянии около 25 м от берега. На место направлены силы и средства для подъема автомобиля с помощью автокрана и лебедки", - сказал представитель ведомства.

В новость внесены изменения (09:02 мск) - добавлены подробности.

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