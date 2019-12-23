{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На Чукотке ищут пропавшего после схода лавины сноубордиста

Сход лавины произошел в воскресенье в районе поселка Эгвекинот, высота снежного покрова местами превышает 10 метров

ТАСС, 23 декабря. Спасатели и добровольцы ищут сноубордиста, пропавшего после схода лавины в районе поселка Эгвекинот на Чукотке, сообщается в понедельник на официальной странице администрации городского округа в Instagram.

По данным администрации, сход снежной лавины произошел накануне, но поиски в воскресенье результатов не дали.

"Поисково-спасательная операция с привлечением волонтеров продолжается уже вторые сутки в районе 15 км трассы Эгвекинот - Мыс Шмидта. Накануне, 22 декабря 2019 года, в ЕДДС городского округа Эгвекинот поступило сообщение о сходе снежной лавины в одном из распадков недалеко от п. Эгвекинот-1 (Озерный) и о возможном попадании под лавину молодого сноубордиста, который увлекается экстремальными спусками со склонов сопок", - говорится в сообщении.

Молодой человек сообщил знакомым, что собирается совершить спуск в том месте, где впоследствии произошел сход лавины.

"Это самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает 10 метров", - уточняется в сообщении.

В понедельник на место поисков направились группы добровольцев. Местные власти для этого организовали их доставку автобусами и проходимой техникой к месту схода лавины, а также обеспечили питанием и всем необходимым. По данным администрации, лавинная опасность сохраняется. 

О ходе операции

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС России, в понедельник в поисках 23-летнего человека задействовали 50 человек. "В поисковых мероприятиях задействовано 50 человек, восемь единиц техники. Они осложняются большим объемом снежных масс, быстрым наступлением темного времени суток и погодными условиями, так как в районе поисков мороз около 30 градусов с ветром", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (10:17 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Реклама на ТАСС
В Оренбургской области задержали мужчину, переделывавшего охолощенное оружие в боевое
В гараже злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли оружие, более 9 тыс. патронов, токарный и сверлильный станки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС