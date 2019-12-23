На Чукотке ищут пропавшего после схода лавины сноубордиста

ТАСС, 23 декабря. Спасатели и добровольцы ищут сноубордиста, пропавшего после схода лавины в районе поселка Эгвекинот на Чукотке, сообщается в понедельник на официальной странице администрации городского округа в Instagram.

По данным администрации, сход снежной лавины произошел накануне, но поиски в воскресенье результатов не дали.

"Поисково-спасательная операция с привлечением волонтеров продолжается уже вторые сутки в районе 15 км трассы Эгвекинот - Мыс Шмидта. Накануне, 22 декабря 2019 года, в ЕДДС городского округа Эгвекинот поступило сообщение о сходе снежной лавины в одном из распадков недалеко от п. Эгвекинот-1 (Озерный) и о возможном попадании под лавину молодого сноубордиста, который увлекается экстремальными спусками со склонов сопок", - говорится в сообщении.

Молодой человек сообщил знакомым, что собирается совершить спуск в том месте, где впоследствии произошел сход лавины.

"Это самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает 10 метров", - уточняется в сообщении.

В понедельник на место поисков направились группы добровольцев. Местные власти для этого организовали их доставку автобусами и проходимой техникой к месту схода лавины, а также обеспечили питанием и всем необходимым. По данным администрации, лавинная опасность сохраняется.

О ходе операции

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС России, в понедельник в поисках 23-летнего человека задействовали 50 человек. "В поисковых мероприятиях задействовано 50 человек, восемь единиц техники. Они осложняются большим объемом снежных масс, быстрым наступлением темного времени суток и погодными условиями, так как в районе поисков мороз около 30 градусов с ветром", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (10:17 мск) - добавлены подробности.