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В Кирове самолет выкатился за пределы полосы

Из-за инцидента обратный рейс из Кирова в Москву задерживается

ТАСС, 23 декабря. Пассажирский самолет из Москвы после посадки в Кирове выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет Boeing в штатном режиме совершил посадку в 09:40. Но во время разворота самолет зацепил одним из шасси грунтовку", - сказал источник.

В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры благополучно покинули борт. Лайнер сейчас транспортируют на полосу. Из-за инцидента обратный рейс из Кирова в Москву задерживается.

Как пояснил ТАСС начальник коммерческого отдела аэропорта Алексей Губин, самолет остановился на уширении взлетно-посадочной полосы. "Самолет стоял на твердом покрытии, видимых повреждений нет, он будет обследован. Аэропорт работает в штатном режиме", - прокомментировал ТАСС представитель аэропорта.

Кировская транспортная прокуратура после случившегося начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей.

В новость внесены изменения (11:36 мск) - добавлены подробности.

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РоссияКировская область
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