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СК сообщил о втором полицейском, пострадавшем при стрельбе в Саратове

Мужчина получил травмы при задержании стрелявшего, его доставили в больницу

САРАТОВ, 23 декабря. /ТАСС/. СК сообщил о еще одном пострадавшем полицейском, который получил травмы при задержании мужчины, стрелявшего в сотрудника патрульно-постовой службы в Саратове. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

В Заводском районе Саратова 21 декабря при исполнении служебных обязанностей один полицейский получил огнестрельное ранение, от которого умер в больнице.

"Впоследствии в лечебное учреждение госпитализирован второй полицейский, получивший телесные повреждения при задержании злоумышленника. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.

Подозреваемый в стрельбе был задержан, возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияСаратовская область
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