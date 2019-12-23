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"Победа" опровергла выкатывание самолета за пределы ВПП в Кирове

В пресс-службе перевозчика при этом отметили, что из-за обледенения покрытия полосы произошло скольжение воздушного судна в сторону укрепленной обочины, но выкатывания не произошло. В компании добавили, что командир экипажа принял все необходимые меры

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" опровергла информацию о выкатывании самолета Boeing 737 за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Кирова. Об этом говорится в сообщении "Победы".

"Победа" опровергает информацию о выкатывании самолета с ВПП в Кирове, - говорится в сообщении лоукостера. - При выполнении рейса Москва - Киров DP277 после посадки в аэропорту Кирова во время разворота в торце взлетно-посадочной полосы на 180 градусов из-за обледенения покрытия полосы произошло скольжение воздушного судна в сторону укрепленной обочины без выкатывания. Для предотвращения выкатывания командир успешно принял все необходимые меры вплоть до применения реверса".

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что во время разворота самолет зацепил одним из шасси грунтовку.

Резервный самолет "Победы" готовится к вылету из Внуково в Киров, чтобы выполнить рейс из Кирова в столицу. Компания также отмечает, что из-за инцидента планируются незначительные вынужденные корректировки в расписании рейсов "Победы" на 23 декабря.

Кировская транспортная прокуратура по факту случившегося начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей.

Теги
РоссияКировская область
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