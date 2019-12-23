Бывшему депутату Переславль-Залесской городской думы предъявлено обвинение в убийстве

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение в убийстве бывшему депутату Переславль-Залесской городской думы Владимиру Корнилову, находящемуся под стражей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Корнилову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, 14 декабря в городском округе Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В его убийстве подозревается Корнилов.

По данным следствия, Корнилов со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Корнилов избил знакомого, после чего задушил его.