{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главе СК доложили о расследовании резонансных дел о хищениях в Дагестане

Александр Бастрыкин дал конкретные поручения по расследованию дел после совещания

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал информацию о ходе расследования резонансных уголовных дел во время рабочей поездки в Дагестан. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе оперативного совещания обсуждены результаты деятельности подразделений за прошедший период 2019 года, а также заслушаны ход и результаты расследования уголовных дел о хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Республики Дагестан, по факту создания на территории ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия террористического сообщества, в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого А. Гагиевым и ряда других", - отметила Петренко.

По итогам совещания Бастрыкин дал ряд конкретных поручений по расследованию дел. Также в ходе поездки он обсудил с главой Дагестана Владимиром Васильевым результаты работы в сфере антикоррупционных мероприятий, направленных на улучшение криминогенной обстановки и усиление экономической безопасности в регионе. Глава СК отметил, что совместно с подразделениями ФСБ и МВД России продолжается активная работа по декриминализации Северо-Кавказского региона. "Уже привлечены к уголовной ответственности многие бывшие чиновники Республики Дагестан за совершение коррупционных преступлений, а также иные лица по обвинению в совершении преступлений различной степени тяжести", - добавила Петренко.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичБастрыкин, Александр ИвановичРоссияДагестан
Реклама на ТАСС
В Крымске на Кубани восстановили подачу воды в дома
Ранее из-за аварии на водопроводе без воды осталось около 160 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС