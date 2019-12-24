{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять землетрясений магнитудой от 4,2 до 6 произошли у побережья Канады

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало

ОТТАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пять сильных подземных толчков магнитудой от 4,2 до 6 зафиксированы у тихоокеанского побережья Канады. Об этом в понедельник сообщили в канадской государственной службе по наблюдению за этим природным явлением (Earthquakes Canada).

Последнее землетрясение магнитудой 4,8 произошло на глубине 5 км в 02:38 вторника мск в 168 км к западу от города Порт-Харди. Ранее примерно в этом же районе специалисты зафиксировали еще четыре толчка магнитудой от 4,2 до 6.

"Угрозы цунами нет", - подчеркнули в ведомстве. Информации о разрушениях и пострадавших также не поступало.

Теги
Канада
Реклама на ТАСС
В Индонезии 24 человека погибли в результате ДТП с автобусом
Более 10 человек пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС