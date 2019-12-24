Пять землетрясений магнитудой от 4,2 до 6 произошли у побережья Канады

ОТТАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пять сильных подземных толчков магнитудой от 4,2 до 6 зафиксированы у тихоокеанского побережья Канады. Об этом в понедельник сообщили в канадской государственной службе по наблюдению за этим природным явлением (Earthquakes Canada).

Последнее землетрясение магнитудой 4,8 произошло на глубине 5 км в 02:38 вторника мск в 168 км к западу от города Порт-Харди. Ранее примерно в этом же районе специалисты зафиксировали еще четыре толчка магнитудой от 4,2 до 6.

"Угрозы цунами нет", - подчеркнули в ведомстве. Информации о разрушениях и пострадавших также не поступало.