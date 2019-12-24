Для расследования причин аварии Су-57 в Хабаровском крае создается спецкомиссия

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Причины аварии новейшего российского истребителя Су-57 в Хабаровском крае расследует специальная комиссия. Жертв и разрушений на земле нет, летчик остался жив, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК).

"В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия", - сказали в корпорации. В пресс службе добавили, что жертв и разрушений на земле нет, "система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив".

В корпорации подтвердили, что "сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57".

Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина" (КНААЗ) является филиалом ПАО "Компания "Сухой" в составе "Объединенной авиастроительной корпорации". Всего на предприятии работают около 12 тыс. человек. КНААЗ расположен на западе Комсомольска-на-Амуре, располагает собственным аэродромом - Дземги - с двумя взлетно-посадочными полосами длиной 2,5 км каждая. На заводе производятся боевые самолеты Су-35, Су-27СМ и Су-30, а также новейший истребитель пятого поколения Су-57.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.