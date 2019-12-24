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В Китае казнили поджигателя бара, из-за которого погибли 18 человек

Смертный приговор был утвержден Верховным народным судом КНР

ШАНХАЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Смертный приговор был приведен в исполнение во вторник в отношении мужчины, признанного виновным в умышленном поджоге караоке-бара в городе Индэ (южная провинция Гуандун) в 2018 году.

Как сообщает информационный ресурс "Пэнпай", соответствующий приговор был утвержден Верховным народным судом КНР, распоряжение о приведении его в исполнение было отдано утром 24 декабря Народным судом средней ступени города Цинъюань (провинция Гуандун).

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля прошлого года в караоке-баре на улице Чаюань в Индэ. После словесной перепалки с другим человеком возле входа в бар мужчина загородил вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджег их. Огонь быстро перекинулся на небольшой караоке-бар, в котором оказался только один выход.

Все погибшие находились на втором и третьем этажах увеселительного заведения и задохнулись от угарного газа, который скопился в помещениях во время возгорания. Трагедия унесла жизни 18 человек, еще один посетитель заведения серьезно пострадал.

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