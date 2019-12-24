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В Петербурге "Газель" сбила женщину с коляской

В результате аварии ребенок попал в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля "Газель" сбил на пешеходном переходе в Петербурге женщину с коляской, в которой находился ребенок 2017 года рождения. Об этом журналистам во вторник утром сообщили в региональному УГИБДД.

"По предварительной информации, на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе водитель (мужчина 1972 года рождения), управляя автомобилем "Газель", в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину 1995 года рождения с коляской, в которой находилась девочка 2017 года рождения", - сказали в управлении.

В результате ДТП ребенока госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

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