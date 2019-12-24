В Петербурге столкнулись две легковушки и две маршрутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись во вторник утром на перекрестке улицы Туристской и Савушкина в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали четыре человека и один погиб, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Столкновение двух легковых: Peugeot и Hyundai и двух маршруток ПАЗ. Пострадали четверо, один погиб", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все пострадавшие и погибший находились в салоне Hyundai. Автобусы, по словам собеседника агентства, стояли в момент аварии на остановке.