{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге столкнулись две легковушки и две маршрутки

Один человек погиб, еще четверо пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись во вторник утром на перекрестке улицы Туристской и Савушкина в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали четыре человека и один погиб, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Столкновение двух легковых: Peugeot и Hyundai и двух маршруток ПАЗ. Пострадали четверо, один погиб", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все пострадавшие и погибший находились в салоне Hyundai. Автобусы, по словам собеседника агентства, стояли в момент аварии на остановке.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Около 10 школ и детских садов в Москве проверяют после угрозы взрыва
Из зданий эвакуировали более 5 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС