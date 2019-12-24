Учебный процесс частично приостановлен в 14 муниципальных образованиях Коми из-за ОРВИ

СЫКТЫВКАР, 24 декабря. /ТАСС/. Учебный процесс частично приостановлен в 47 классах 27 школ и 17 группах 17 детских садов Коми из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.

"С учетом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в целях снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов в 14 муниципальных образованиях проводилось приостановление учебного и воспитательного процесса. Приказами руководителей учреждений был полностью приостановлен учебный процесс в одной школе и одном дошкольном учреждении. Частично приостановлен учебный процесс в 47 классах 27 школ и в 17 группах 17 дошкольных учреждений", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава республики, с 16 по 22 декабря в республике зарегистрировано 8037 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 5544 случая у детей. Заболеваемость находится на уровне эпидемического порога.

По данным вирусологической лаборатории "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми", среди заболевших отмечены случаи заболевания вирусом гриппа В, а также единичные случаи гриппа A (H3N2).