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В Петербурге водитель дважды наехал на пешехода, стрелял в него и угрожал убийством

Полиция возбудила уголовно дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали водителя, который сбил на переходе пешехода, открыл по нему стрельбу и второй раз специально переехал его на машине. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент, по данным ведомства, произошел поздно вечером в понедельник на проспекте Ветеранов. "Нарядом патрульно-постовой службы полиции стрелявший был задержан, им оказался 23-летний уроженец Дагестана. У него изъят пистолет и холостые патроны, которые направлены на исследование. Отделом дознания УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, водитель автомобиля "Ниссан-Альмера" сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину, вышел из машины, начал конфликтовать со сбитым пешеходом и несколько раз выстрелил ему по ногам и в грудь, а затем сел в машину и уехал. Пострадавший пешеход попросил помощи у очевидцев, после чего водитель вернулся и еще раз сбил его и скрылся с места происшествия. "При этом водитель таранил припаркованные автомобили при попытке скрыться", - отметили в полиции.

Пешеходу, по данным полиции, потребовалась медицинская помощь. Водитель задержан.

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РоссияСанкт-Петербург
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