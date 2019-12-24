Число дел о превышении полномочий сотрудниками ФСИН выросло втрое

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество уголовных дел в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы в России выросло втрое, большая их часть возбуждалась по статье о превышении полномочий. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале "Эфир", официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"За последние три года следственные органы возбудили 144 уголовных дела в отношении сотрудников пенитенциарной системы. В 112 случаях действия сотрудников квалифицированы как превышение должностных полномочий", - сказал Куренной. При этом в 2016 году было возбуждено 25 уголовных дел, в 2017 году - 23, а "в 2018 году их количество возросло практически в три раза - 64 уголовных дела".

По его словам, почти каждое второе уголовное дело возбуждено по материалам прокурорских проверок. "По указанным 112 уголовным делам о должностных преступлениях к уголовной ответственности привлечено 67 сотрудников, при этом судами осуждено 38 лиц, наибольшее количество из них - в 2018 году. По фактам превышения должностных полномочий в прошедшем году расследовалось 50 уголовных дел в 23 субъектах РФ", - рассказал Куренной.

Прокурорские проверки

Он отметил, что в ходе проверки, которую проводила Генпрокуратура России за 2016-2018 годы, выявлено 260 нарушений, связанных с несоблюдением требований закона об основаниях и о порядке применения физической силы и специальных средств. "Существенный рост таких нарушений - в четыре раза - отмечен в прошлом году, когда было вскрыто 158 нарушений. С целью устранения выявленных нарушений закона прокурорами внесено 128 представлений. В ходе проведенных во втором полугодии 2018 года комиссиями Генеральной прокуратуры проверок в пенитенциарных учреждениях в Республике Мордовия, Брянской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Тульской и Ярославской областях также установлены нарушения закона об обеспечении режима, о применении физической силы и специальных средств, по результатам которых директору ФСИН России внесено пять представлений", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Еще в 2016 году Генпрокуратура вносила ФСИН представление об устранении таких нарушений, но, по словам Куренного, принятые ФСИН меры "оказались недостаточными для искоренения нарушений закона: при ведомственных проверках существенных нарушений не выявлялось, а жалобы арестованных и осужденных на недозволенные меры воздействия зачастую оставались без должного реагирования".

Среди нарушений, выявленных прокурорами в регионах, были факты несоблюдения обязанности по видеофиксации применения физической силы и спецсредств, укрытия от прокуроров полных версий видеозаписей. По таким фактам также возбуждены уголовные дела.

Куренной также отметил, что Генпрокуратура выявила 23 скрытых от учета преступления. В 2018 году в порядке прокурорского надзора отменено более 350 незаконных решений об отказе в возбуждении уголовных дел, также в связи с неполнотой расследования и ошибочными выводами следствия отменялись решения о прекращении или приостановлении расследования таких уголовных дел.

В первом полугодии этого года прокуроры провели 27,5 тыс. проверок соблюдения законности при содержании под стражей и исполнении уголовных наказаний. Выявлено почти 68 тыс. нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены более 22 тыс. сотрудников уголовно-исполнительной системы, к административной ответственности - более 1 тыс. лиц.