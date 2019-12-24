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ВС снизил на полгода сроки наказания пятерым участникам ячейки "Хизб ут-Тахрир"

В остальной части приговор оставлен без изменений

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Верховный Суд РФ на шесть месяцев снизил наказание пятерым участникам ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, осужденным на сроки от 12 до 17 лет, сообщили ТАСС в суде.

"Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России во вторник изменила приговор Северо-Кавказского окружного военного суда и снизила пятерым осужденным сроки наказания на шесть месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в силу", - сказала собеседница агентства.

В июне Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, его брат Узеир Абдуллаев получил 13 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет, Айдер Салединов - 12 лет.

Как установил суд, руководитель ячейки Теймур Абдуллаев в период с марта 2014 до задержания в октябре 2016 года организовал на территории Симферополя работу структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир", куда вошли его брат, а также Исмаилов, Джемаденов и Салединов.

Им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и участие в деятельности такой организации). Руководитель ячейки осуществлял скрытую пропагандистскую работу среди населения, проводил собрания с ее членами, а также хранил у себя дома брошюры и другие материалы террористической организации и распространял их. Четверо других участников ячейки также хранили запрещенные произведения и занимались распространением идей запрещенной в России террористической организации.

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