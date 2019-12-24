СК: глава управления ФТС помогал уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Начальник управления таможенного дознания ФТС Александр Кизлык помогал уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде, сообщил следователь в Басманном суде Москвы, передает корреспондент ТАСС

ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и во Внуковской и Домодедовской таможнях

"Кизлык обвиняется в совершении злоупотреблений полномочиями, в частности, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению штрафа людям, совершавшим контрабанду", - сказала представитель следствия в суде.

По его словам, в ходе обысков у Кизлыка изъято €600 тыс., $600 тыс. и драгоценности. "В ходе обысков у Кизлыка было изъято €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы", - сказал следователь.

Басманный суд во вторник решает вопрос об аресте Кизлыка.