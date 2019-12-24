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Суд приговорил участника акции 27 июля в Москве Суровцева к 2,5 годам колонии

Прокурор просил приговорить его к четырем годам лишения свободы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции протеста 27 июля Максима Суровцева к 2,5 года лишения свободы за нападение на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил приговорить Суровцева к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - зачитала свой приговор судья Елена Булгакова. Прокурор просил приговорить Суровцева к четырем годам лишения свободы.

Ранее в СК РФ сообщили, что анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания позволили установить, что 27 июля 30-летний Сергей Суровцев, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся в толпе.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

В данную новость внесена правка (17:00 мск) — уточнено название суда в первом абзаце.

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