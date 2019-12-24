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МВД Башкирии проверяет информацию об избиении адвоката сотрудниками полиции

По данным пресс-службе ведомства, инцидент произошел в ходе оперативных мероприятий по выявлению лиц, причастных к проституции

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. МВД Башкирии начали проверку об избиении уфимского адвоката полицейскими. Инцидент произошел в ходе оперативных мероприятий по выявлению лиц, причастных к проституции, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"По имеющейся на данный момент информации, сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся проституцией. В ходе проведения мероприятий по одному из адресов туда пришел гражданин, который каких-либо документов, удостоверяющих, что он является адвокатом, не представил. В настоящее время сообщение от данного гражданина зарегистрировано, проводится проверка для принятия решения в соответствии с законодательством", - сказано в сообщении.

Об инциденте адвокат Искандар Кабиров рассказал в своем профиле в Instagram

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