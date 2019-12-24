У памятника в Севастополе обнаружили бомбу времен войны с радиусом поражения до 2 км

"Сегодня очередная "находка" на стройке. В районе улицы Капитанская, 2 (Мыс Хрустальный) на строительной площадке обнаружили немецкую авиабомбу SD250", - написал он.

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Одну из мощнейших авиабомб времен Великой Отечественной войны обнаружили в Севастополе около памятника Солдату и Матросу - монумента, посвященного защитникам города в годы войны, сообщил во вторник на своей странице в социальной сети Instagram врио губернатора города Михаил Развожаев.

Развожаев отметил, что, по результатам обследования специалистами МЧС, принято решение уничтожить бомбу на месте. "Сейчас ведутся подготовительные работы. По правилам безопасности, скорее всего, будут эвакуированы три жилых дома, гостиница, Гидрофизический институт и перекрыто движение по улице", - отметил он. Глава города подчеркнул, что "ситуация под контролем и опасности не представляет".

Как сообщил ТАСС очевидец, бомба обнаружена примерно в 200 м от монумента Солдату и Матросу, который является одним из символов города. По данным городского управления Росгвардии, SC-250 - одна из наиболее массовых авиабомб, применявшихся Люфтваффе во время Великой Отечественной войны. Вес бомбы составляет 250 кг, масса взрывчатого вещества - около 130 кг. Разлет осколков от взрыва может достигать от 1,2 до 2 км.

Данный снаряд - второй за эту неделю. В понедельник во время работ на одной из центральных улиц города была обнаружена авиабомба SD-50. Во время Великой Отечественной войны в Севастополе шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам.