Греческий суд рассмотрит апелляцию по делу Винника 10 января

АФИНЫ, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Государственного совета - Верховного кассационного суда изменил принятое в понедельник решение своего подразделения о приостановке выполнения указания министра юстиции об экстрадиции россиянина Александра Винника и постановил вынести его дело на рассмотрение расширенного состава судей 10 января. Об этом сообщил ТАСС во вторник адвокат Винника Тимофей Мусатов.

"Председатель Государственного совета - Верховного кассационного суда единоличным решением изменил решение, вынесенное вчера по делу Александра Винника. Во вчерашнем решении судья постановил рассмотреть заявление об отмене решения о выдаче, подписанное министром юстиции, и временно приостановить выдачу Александра по этому решению", - сказал Мусатов.

"В соответствии с решением председателя дело изымается у 4-го компетентного отдела [Госсовета], вынесшего вчера решение, и передается к рассмотрению пленуму в расширенном составе судей в связи с чрезвычайной важностью дела. Также изменена дата рассмотрения с 24 марта 2020 года на 10 января 2020 года", - сказал адвокат.

Как сообщила в понедельник журналистам греческий адвокат Винника Зои Константопулу, Госсовет приостановил исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса относительно последовательной экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию. По ее словам, председатель четвертого отдела Государственного совета издал временное распоряжение о приостановке исполнения этого решения, признавая опасность, с которой Винник столкнется в случае экстрадиции.

Согласно изданному решению Министерства юстиции Греции, Винника должны выдать сначала во Францию для рассмотрения его дела и вынесения приговора, затем вернуть в Грецию и потом отправить в США для аналогичной процедуры. Затем наступила бы очередь экстрадиции в Россию.