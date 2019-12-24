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В Дагестане задержали чиновника за хищение 30 млн рублей

Эти средства были выделены на строительство рыборазводного завода в Бабаюртовском районе республики, сообщил источник в силовых структурах

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Заместителя руководителя Терско-Каспийского филиала федерального учреждения "Главрыбвод" задержали по подозрению в хищении более 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

"Выявлено хищение более 30 млн рублей, выделенных на строительство рыборазводного завода в Бабаюртовском районе Дагестана. Возбуждено уголовное дело, в рамках его расследования задержан заместитель руководителя Терско-Каспийского филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Главрыбвод" Омар Микаилов", - сообщил собеседник.

По его словам, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

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