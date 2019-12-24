Глава Дербентского района Дагестана пойдет под суд за растрату 8 млн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. СК завершил расследование уголовного дела в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, обвиняемого в растрате 8 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В рамках работы по декриминализации Северо-Кавказского региона Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении главы Дербентского района Республики Дагестан Магомеда Джелилова. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере"), - сообщила Петренко. - Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу".

Представитель СК отметила, что следствие собрало достаточную доказательную базу, "несмотря на оказанное в ходе предварительного следствия значительное противодействие со стороны обвиняемого".

По версии следствия, Джелилов в 2015 году незаконно предоставил в собственность своим родственникам шесть земельных участков общей площадью 6 гектаров вдоль федеральной автодороги "Кавказ". Ущерб району от его действий превысил 8 млн рублей. Кроме того, в ходе расследования установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений. Было внесено соответствующее представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого ряд должностных лиц администрации района освобожден от занимаемых должностей.

Джелилов был задержан 10 апреля, он находится под арестом. 19 апреля Басманный суд Москвы отстранил его от должности главы района на время следствия.