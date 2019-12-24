Участник акции 27 июля Фомин оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение правил митинга

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС /. Участник несогласованной акции 27 июля в Москве Сергей Фомин оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение правил проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, который вынес это решение.

"Постановлением Пресненского районного суда Москвы Фомин С. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, повлекшее создание помех объектам жизнеобеспечения), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.", - сказали в пресс-службе.

Ранее во вторник Фомин был задержан полицией, но вскоре отпущен после составления протокола.

27 июля и 3 августа в центре Москвы были проведены несогласованные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы. По итогам акций органы правопорядка задержали в общей сложности около 2 тыс. человек. При этом руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали более 20 человек.

Среди них был и Фомин, которого сначала отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Однако 6 декабря СК РФ прекратил уголовное дело в его отношении. При этом в ведомстве подчеркнули, что в действиях Фомина усматриваются признаки административного правонарушения.