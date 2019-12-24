Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют из-за анонимной угрозы взрыва

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кинологи проверяют здания и территории столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

"Кинологи выехали для проверки зданий и территорий аэропортов Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков об угрозе взрыва. Эвакуация на время проверки не проводится", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе столичные аэропорты "минировали" пять дней подряд. Все угрозы оказались ложными.

Во вторник в Москве из-за угрозы взрыва проверяли семь вокзалов, 11 судов, более 15 школ и детских садов, а также два здания Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ, бывший Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза), Российский аграрный университет им. К. А. Тимирязева и Московский государственный психолого-педагогический университет. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Экстренные службы проверяли все сообщения об угрозах взрывов, все они оказались ложными.