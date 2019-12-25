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У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

Информации о разрушениях и пострадавших также не поступало

ОТТАВА, 25 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у тихоокеанского побережья Канады. Об этом во вторник сообщили в канадской государственной службе по наблюдению за этим природным явлением (Earthquakes Canada).

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 188 км к западу от города Порт-Харди. "Угрозы цунами нет", - подчеркнули в ведомстве. Информации о разрушениях и пострадавших также не поступало.

Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,3 у западных берегов Канады, которое произошло в 343 км к западу от города Кэмпбелл-Ривер. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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Канада
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