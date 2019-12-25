На месте аварии на магистральном водопроводе на Кубани завершены ремонтные работы

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Ремонтные работы завершены на месте порыва трубы в Крымском районе Краснодарского края, где из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались жители нескольких муниципальных образований численностью около 160 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Первая авария на "Троицком групповом водопроводе" произошла в воскресенье утром. Работы по ремонту продолжались всю ночь, потребовалось заменить аварийный участок трубы. Водоснабжение планировалось восстановить полностью в Новороссийске к утру вторника, однако во вторник вновь произошел прорыв на магистральном водоводе, оставивший без воды около 160 тыс. жителей городов Новороссийска и Геленджика, а также Крымского района.

"В 5:30 утра сварочные работы завершены, проводится промывка и дезинфекция", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Крымского района, вода в полной мере должна поступить в дома жителей до вечера среды.

Ранее во вторник сообщалось, что аварию планируют устранить к утру 25 декабря. Воду населению сейчас подвозят автоцистернами, всего их задействовано около 50. В Новороссийске (270 тыс. жителей) и Геленджике (80 тыс. жителей) сейчас 12 градусов тепла.