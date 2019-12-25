СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края.

Об этом говорится в сообщении на портале ведомства.

"Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП шесть человек получили травмы средней тяжести, погибших нет.