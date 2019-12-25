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СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае

В результате инцидента пострадали шесть человек

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края.

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Об этом говорится в сообщении на портале ведомства.

"Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП шесть человек получили травмы средней тяжести, погибших нет.

Теги
РоссияКрасноярский край
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