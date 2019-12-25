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В Ленинградской области семеро школьников отравились неизвестным веществом

Обстоятельства отравления выясняют сотрудники правоохранительных органов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Семеро пятиклассников из деревни Гарболово Ленинградской области попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Во вторник вечером в больницу привезли семь несовершеннолетних в возрасте 12 лет, ученики пятого класса средней школы. Диагноз - отравление неизвестным веществом", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после осмотра врачами троих отправили лечиться домой, а еще четверых доставили в межрайонную больницу в город Всеволожск. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Собеседник агентства отметил, что обстоятельства отравления выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Теги
РоссияЛенинградская область
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