Пожарные тушат в Сочи два лесных пожара на площади в 16 га

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Спасатели тушат два очага возгорания в лесном массиве Лазаревского района в Сочи. Произведено 10 сбросов воды с вертолета Ми-8, сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

"На территории Солох-Аульского участкового лесничества Туапсинского лесничества в районе населенного пункта Верхняя Хобза действует два очага возгорания в лесном массиве. Площадь горения лесной подстилки 9 га и 7 га. На данный момент произведено уже 10 сбросов воды", - сообщили в министерстве.

Тушение производится силами ГУ МЧС по Краснодарскому краю, краевого лесопожарного центра и местных лесничеств. Применяется авиация - вертолет Ми-8.

Лесная подстилка загорелась в районе поселка Верхняя Хобза в Сочи в труднодоступной местности на площади 800 кв. метров. В ГУ МЧС сообщали, что угрозы населенных пунктам нет. В тушении задействованы 77 человек и 12 единиц техники.