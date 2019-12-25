В регионах Приволжского федерального округа сотни человек получили травмы из-за гололеда

ТАСС, 25 декабря. Выпавший за последние дни в нескольких регионах Приволжского федерального округа ледяной дождь привел к образованию гололеда, в результате более 230 жителей Кирова получили травмы. В Чебоксарах ввели режим повышенной готовности и рекомендовали перевести школьников на дистанционное обучение, а в Удмуртии водителям советуют пересесть на общественный транспорт. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в регионы вернется похолодание, которое должно нормализовать ситуацию.

"За прошлые сутки 110 пострадавших, 10 госпитализировано. В понедельник госпитализировано 15 человек", - сообщили ТАСС в среду в Минздраве Кировской области.

Всего в городе, по данным министерства, за последние два дня травмы из-за гололеда получили 230 человек. В начале недели здесь потеплело до плюс 1 градуса, шел ледяной дождь - на дорогах, тротуарах, ступенях и перилах образовалась ледяная корка, а передвигаться по улицам стало практически невозможно. По информации областного Гидрометцентра, температура воздуха в Кирове на 5-8 градусов выше климатической нормы. Подобное превышение температуры в конце декабря фиксировалось последний раз в 1995 году.

В Чебоксарах из-за ледяного дождя и гололеда ввели режим повышенной готовности. В среду школам рекомендовали заменить уроки для учеников 1-4-х классов дистанционными. Родители школьников 5-11-х классов могут самостоятельно принять решение об отправке детей в образовательные учреждения, им рекомендовали проводить детей и встретить их после занятий. Сильный гололед в середине недели образовался и на второстепенных дорогах в Ульяновске. Если главные магистрали обрабатываются реагентами, то дворы покрылись толстой скользкой коркой, прохожие при ходьбе держатся за стены домов, и просят друг друга помочь спуститься с тротуаров, передает корреспондент ТАСС.

В Удмуртии накануне также прошел ледяной дождь, его вероятность сохраняется и 25 декабря, водителей в это время просят воздержаться от дальних поездок на личных автомобилях и по возможности использовать общественный транспорт, сообщают синоптики. Гололедица наблюдается также на дорогах в Казани.

Как пояснили ТАСС в центре "Фобос", в ПФО на данный момент установилась неоднородная погода с холодами на юге и теплом на севере округа. Гололеда, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни станет меньше, так как в регионы придет похолодание. "Вероятность образования гололедных явлений постепенно сойдет на нет, [в регионах] будут усиливаться морозы. <...> В принципе, в такой ситуации в холодное время года нет ничего необычного, такие вещи достаточно типичны для подобного течения атмосферных процессов", - рассказала ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.