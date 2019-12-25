{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В регионах Приволжского федерального округа сотни человек получили травмы из-за гололеда

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в регионы вернется похолодание, которое должно нормализовать ситуацию
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
Киров
© Мария Шевченко/ТАСС
Ульяновск
© Наталья Хороших/ТАСС

ТАСС, 25 декабря. Выпавший за последние дни в нескольких регионах Приволжского федерального округа ледяной дождь привел к образованию гололеда, в результате более 230 жителей Кирова получили травмы. В Чебоксарах ввели режим повышенной готовности и рекомендовали перевести школьников на дистанционное обучение, а в Удмуртии водителям советуют пересесть на общественный транспорт. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в регионы вернется похолодание, которое должно нормализовать ситуацию.

"За прошлые сутки 110 пострадавших, 10 госпитализировано. В понедельник госпитализировано 15 человек", - сообщили ТАСС в среду в Минздраве Кировской области.

Всего в городе, по данным министерства, за последние два дня травмы из-за гололеда получили 230 человек. В начале недели здесь потеплело до плюс 1 градуса, шел ледяной дождь - на дорогах, тротуарах, ступенях и перилах образовалась ледяная корка, а передвигаться по улицам стало практически невозможно. По информации областного Гидрометцентра, температура воздуха в Кирове на 5-8 градусов выше климатической нормы. Подобное превышение температуры в конце декабря фиксировалось последний раз в 1995 году.

В Чебоксарах из-за ледяного дождя и гололеда ввели режим повышенной готовности. В среду школам рекомендовали заменить уроки для учеников 1-4-х классов дистанционными. Родители школьников 5-11-х классов могут самостоятельно принять решение об отправке детей в образовательные учреждения, им рекомендовали проводить детей и встретить их после занятий. Сильный гололед в середине недели образовался и на второстепенных дорогах в Ульяновске. Если главные магистрали обрабатываются реагентами, то дворы покрылись толстой скользкой коркой, прохожие при ходьбе держатся за стены домов, и просят друг друга помочь спуститься с тротуаров, передает корреспондент ТАСС.

В Удмуртии накануне также прошел ледяной дождь, его вероятность сохраняется и 25 декабря, водителей в это время просят воздержаться от дальних поездок на личных автомобилях и по возможности использовать общественный транспорт, сообщают синоптики. Гололедица наблюдается также на дорогах в Казани.

Как пояснили ТАСС в центре "Фобос", в ПФО на данный момент установилась неоднородная погода с холодами на юге и теплом на севере округа. Гололеда, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни станет меньше, так как в регионы придет похолодание. "Вероятность образования гололедных явлений постепенно сойдет на нет, [в регионах] будут усиливаться морозы. <...> В принципе, в такой ситуации в холодное время года нет ничего необычного, такие вещи достаточно типичны для подобного течения атмосферных процессов", - рассказала ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

Теги
РоссияЧувашияУдмуртияКировская область
Реклама на ТАСС
Героиня статьи "Героин - собственность модели" явилась в суд
При этом заседание не состоялось, его перенесли на 14 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС