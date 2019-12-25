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Путин на встрече с бизнесменами не обсуждал конкретные уголовные дела

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями не обсуждал конкретные уголовные дела против бизнесменов.

"Не обсуждались", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднимались ли вопросы конкретных дел на встрече Путина с предпринимателями.

В среду в Кремле президент встретился с представителями деловых кругов, на встречу были приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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