Путин на встрече с бизнесменами не обсуждал конкретные уголовные дела

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями не обсуждал конкретные уголовные дела против бизнесменов.

"Не обсуждались", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднимались ли вопросы конкретных дел на встрече Путина с предпринимателями.

В среду в Кремле президент встретился с представителями деловых кругов, на встречу были приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.