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СМИ: на востоке Франции три человека пострадали в результате стрельбы

Они доставлены в больницу, один из них - в критическом состоянии

ТАСС, 26 декабря. По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон (регион Франш-Конте) на востоке Франции. Об этом в среду сообщила радиостанция France Bleu.

Отмечается, что стрельба произошла в 19:15 по местному времени (21:15 мск среды). Все пострадавшие были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии.

Трое или четверо нападавших, чьи лица были закрыты масками, скрылись с места происшествия, где полицейские обнаружили 15 гильз и гранату.

Прокуратура Безансона начала расследование.

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Франция
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