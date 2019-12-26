Число госпитализированных при жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае выросло до семи

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Общее количество госпитализированных пассажиров вертолета, пострадавших при жесткой посадке на севере Красноярского края в среду, в настоящее время составляет семь человек, их состояние стабильное и не несет угрозы жизни, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных.

"Число пострадавших осталось прежним - 16 человек. Число госпитализированных увеличилось до семи человек. У всех состояние стабильное. Угрозы жизни нет", - сообщил собеседник агентства, добавив, что госпитализированные получили травмы легкой и средней тяжести.

В среду вертолет Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту были 24 человека, в том числе три члена экипажа. При взлете судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жесткое приземление. Погибших не было.

В администрации Байкита сообщили ТАСС, что остальные пассажиры вертолета размещены в местной гостинице. Сейчас в селе ожидают прибытия комиссии, которая займется расследованием обстоятельств происшествия.

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