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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета близ Алма-Аты

В результате катастрофы погибли 14 человек

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба первого президента республики.

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"С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, вылетевшего из аэропорта города Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме Назарбаева.

По предварительным данным администрации города Алма-Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек. 24 человека пострадали и доставлены в больницы.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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