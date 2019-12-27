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Дело полковника Захарченко

Мосгорсуд вернул соучастнику Захарченко Сенину две машины и квартиру

Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество обвиняемого общей стоимостью 380 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд в пятницу вынес новое решение, которым вернул обвиняемому в коррупции Дмитрию Сенину - соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко - из ранее обращенного в доход государства имущества квартиру и две машины. Об этом ТАСС сообщил представитель членов семьи Сенина Елена Мартынова.

"Мосгорсуд отменил решение районного суда и вынес новое. В этот раз суд не стал обращать государству одну квартиру и две машины", - сказала юрист.

Гагаринский суд Москвы 11 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество Сенина общей стоимостью 380 млн рублей. Как следует из иска, взысканию в доход государства подлежали 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры в Москве и Московской области), пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. По данным прокуратуры, имущество было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима, назначив ему штраф в размере 117 990 000 рублей и лишив специального звания полковника и госнаград. Суд также лишил его права занимать руководящие должности в государственных органах на два года. Вместе с тем суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи "с непричастностью к преступлению". Речь идет о взятке в размере $800 тыс., которую, по версии следствия, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику владелец ресторана "Ля маре" Мехди Дусс. Посредниками при передаче взятки, по данным следствия, выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

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РоссияДело полковника Захарченко
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