Суд в Ростове-на-Дону осудил на восемь лет женщину, перечислявшую деньги террористам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил в 8 годам тюрьмы жительницу Республики Калмыкия, обвиняемую в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Андреевой Веры Ефремовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). В соответствии с приговором суда Андреева признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в январе 2019 года уроженка Нижегородской области, проживавшая в Республике Калмыкия, перечислила около 300 тыс. рублей на расчетный счет своей родственницы, объявленной в розыск и обвиняемой в причастности к деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Перевод был осуществлен, когда Андреева находилась в городе Сальске Ростовской области. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Апелляционный военный суд, добавили в пресс-службе.