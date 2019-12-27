Из гаража в Москве украден раритетный автомобиль ЗИС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту похищения из одного из гаражных боксов на севере Москвы раритетного автомобиля. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 12:40 мск в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные вскрыли один из гаражных боксов гаражно-строительного кооператива на Новосходненском шоссе и похитили оттуда раритетный автомобиль ЗИС", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, как отметили в главке, полиция проводит проверку по данному факту, обстоятельства происшествия устанавливаются. "Принадлежность похищенного раритетного автомобиля, его стоимость будут определены после того, как правоохранительные органы получат документы владельца", - уточнили в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, на автомобиле мог ездить Иосиф Сталин.