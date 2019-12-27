{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из гаража в Москве украден раритетный автомобиль ЗИС

В правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, на машине мог ездить Иосиф Сталин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту похищения из одного из гаражных боксов на севере Москвы раритетного автомобиля. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 12:40 мск в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные вскрыли один из гаражных боксов гаражно-строительного кооператива на Новосходненском шоссе и похитили оттуда раритетный автомобиль ЗИС", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, как отметили в главке, полиция проводит проверку по данному факту, обстоятельства происшествия устанавливаются. "Принадлежность похищенного раритетного автомобиля, его стоимость будут определены после того, как правоохранительные органы получат документы владельца", - уточнили в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, на автомобиле мог ездить Иосиф Сталин.

Реклама на ТАСС
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Вдова экс-мэра Москвы не явилась на несколько заседаний, суд в Калмыкии усмотрел в этом пренебрежение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС